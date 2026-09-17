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Liga

Le Barça a recalé Carlos Espi

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Carlos Espi @Maxppp

Carlos Espi a déjà sauvé le Real Madrid deux fois cette saison, offrant la victoire aux siens face à l’Espanyol lors de la première journée, et mardi soir face à Elche (3-2). Autant dire que sans lui, les Merengues seraient déjà très mal embarqués dans la course au titre de Liga. Et comme l’indique la presse espagnole, l’attaquant espagnol de 21 ans aurait pu jouer au Barça cette saison.

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Effectivement, la Cadena SER explique que le buteur a été proposé au FC Barcelone cet été. Mais les Catalans ont refusé de payer 25 millions d’euros pour un joueur non-titulaire, préférant aussi d’autres profils pour le jeu de l’équipe d’Hansi Flick. Espérons, pour le Barça, que Deco ne regrette pas cette décision !

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