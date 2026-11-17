Strasbourg va bien changer d’entraîneur durant cette trêve internationale. D’après L’Equipe, Vitor Matos est attendu dès ce soir dans la capitale alsacienne. Le Racing et Cardiff, le club que dirigeait jusque-là le Portugais, se sont entendus sur une indemnité autour de 6 M€. Le technicien devrait signer jusqu’en 2028.

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Il viendra avec plusieurs membres de son staff technique et dirigera la séance de jeudi, deux jours avant son premier match contre le Stade Brestois à La Meinau (samedi, 20h45). Il remplacera Hugo Oliveira, lequel n’a jamais réussi à trouver la bonne formule. Il était arrivé cet été en provenance de Famalicao. Strasbourg est 13e de Ligue 1 après 10 journées.