Mercato : Chelsea a verrouillé une improbable première recrue pour Xabi Alonso !

Après une saison compliquée sur le plan national et continental, Chelsea a décidé de faire peau neuve cet été. Le club londonien a d’abord officialisé l’arrivée de Xabi Alonso mi-mai, seulement quelques mois après son départ du Real Madrid, avec l’ambition de repartir de l’avant et de construire un effectif capable de rapidement rebondir en Premier League. Dans cette optique, les Blues vont encore une fois être à suivre durant le marché des transferts cet été.

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Sur le plan des départs, Chelsea a déjà laissé filer Marc Cucurella au Real Madrid, alors que le nom d’Enzo Fernández est toujours annoncé avec insistance chez les Merengues. Dans le sens des arrivées, en revanche, les Blues sont encore muets, même si l’arrivée de Valentín Barco en provenance de Strasbourg est attendue. En attendant, un autre milieu est tout proche de s’engager à Chelsea. Selon Sky Germany, Granit Xhaka a déjà trouvé un accord verbal avec les pensionnaires de Stamford Bridge en vue d’un transfert.

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Xabi Alonso insiste pour retrouver son ancien capitaine

Le média outre-Rhin rapporte par ailleurs que les conditions personnelles ont déjà été validées. Les dirigeants londoniens doivent désormais s’entendre avec Sunderland, avec qui les discussions ont déjà été entamées, afin de finaliser l’opération. Une recrue surprise du côté des Londoniens, alors que Xabi Alonso aurait poussé en interne pour retrouver un joueur qu’il connaît parfaitement. Les deux hommes ont collaboré avec succès au Bayer Leverkusen, où Xhaka a été l’un des grands artisans du doublé Bundesliga-Coupe d’Allemagne lors de la saison 2023-2024.

Habitué aux joutes de la Premier League, que ce soit chez les Gunners ou à Sunderland, qu’il a guidé vers une qualification historique en Ligue Europa, l’international suisse (149 sélections) pourrait apporter son expérience à un effectif de Chelsea en perte de vitesse et en quête de leader. Reste à savoir si Sunderland acceptera de laisser partir son capitaine, qui dispute actuellement la Coupe du Monde 2026 avec la Nati et dont le contrat expire en 2028.