Bari : le naufrage de De Laurentiis et du Napoli se poursuit dangereusement

Il fut un temps où Bari n’était pas ce club inquiet regardant le bas du classement avec anxiété, mais une institution populaire capable d’illuminer les dimanches du football italien. Dans les années 1990 et 2000, la ville des Pouilles vivait au rythme des exploits de ses héros vêtus de rouge et blanc. Le vieux San Nicola tremblait lorsque le génie précoce d’Antonio Cassano surgissait de son quartier populaire pour inscrire ce but resté mythique contre l’Inter, slalomant dans la défense comme un gamin défiant les lois du football et dégoûtant un Laurent Blanc au bord de la retraite. Avant lui, le public avait déjà vibré pour les frappes chirurgicales d’Igor Protti, véritable idole populaire, et pour l’élégance britannique de David Platt. Même lorsque Bari n’était pas un géant de la Serie A, il restait une équipe capable de révéler des talents promis à une carrière internationale, comme Leonardo Bonucci ou Andrea Ranocchia. La dernière apparition dans l’élite remonte à la saison 2010-2011, un souvenir déjà lointain, mais encore teinté d’une nostalgie douce et amère. Dans les ruelles de la vieille ville, entre les façades blanchies par le soleil et l’odeur de focaccia fraîche, les anciens racontent encore ces soirées où Bari tenait tête aux géants du nord, où chaque victoire semblait une fête populaire.

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Car Bari n’est pas seulement un club, mais une ville entière qui respire football. Capitale économique des Pouilles, carrefour portuaire et commercial ouvert sur l’Adriatique, Bari s’est toujours rêvée comme une grande place du football italien. Au cœur de cette ambition trône l’impressionnant Stadio San Nicola, cathédrale de béton dessinée par l’architecte Renzo Piano pour la Coupe du Monde 1990. Ses pétales géants, visibles depuis les autoroutes entourant la ville, symbolisent les rêves d’une région entière. Pourtant, ces dernières années, ces gradins monumentaux sonnaient souvent creux. Lorsque la société cinématographique Filmauro, propriété de la famille De Laurentiis, a repris le club en 2018 après une faillite, beaucoup ont vu une renaissance possible. Le projet était alors clair en confiant la présidence à Luigi De Laurentiis, fils d’Aurelio et créer un pont stratégique avec le grand frère du sud du Napoli. Sur le papier, l’idée d’un club affilié capable de développer des talents et de profiter de synergies sportives semblait séduisante. Dans les cafés du front de mer, on parlait déjà d’un retour rapide vers les sommets. Mais la réalité, plus rugueuse, allait bientôt rappeler que les rêves footballistiques ne se produisent pas comme un film.

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Un club satellite bientôt en Serie C et en vente ?

Très vite, pourtant, la lune de miel s’est fissurée. Les supporters biancorossi ont commencé à dénoncer une impression persistante… Bari n’était plus vraiment Bari, mais une sorte d’appendice sportif du Napoli. Les saisons se sont succédé avec une instabilité chronique, des entraîneurs changeants et surtout une avalanche de joueurs prêtés, souvent de passage, rarement enracinés dans le projet. Chaque été ressemblait à une reconstruction improvisée. Dans les tribunes du Stadio San Nicola, la frustration montait avec l’éternelle question de comment bâtir une identité si l’effectif change sans cesse. Le tout avec en toile de fond une recherche infinissable de réponses. Comment rêver d’un retour durable en Serie A quand l’équipe semble davantage servir de laboratoire de développement pour Naples que de projet autonome ? Les critiques se sont multipliées contre Luigi De Laurentiis et la stratégie de Filmauro. Certains tifosi parlent ouvertement d’un club satellite, condamné à vivre dans l’ombre d’un géant. Une accusation douloureuse pour une ville fière, habituée à défendre farouchement son identité footballistique. Aujourd’hui, la saison 2025-2026 plonge Bari dans une zone de turbulence inquiétante. À la 17e place du classement, avec 34 points en 35 matches et une différence de buts négative, le club marche dangereusement sur le fil du maintien.

« Je me raccroche à l’idée que nous restons sur une victoire importante contre Modène et que nous avons perdu contre les deux premiers du classement. Nous avons connu des performances en demi-teinte, mais aussi de bonnes. Quand l’équipe est en forme, elle peut y arriver. Perdre contre Monza et Venise, ça arrive. Il faut donc essayer de reproduire nos bonnes performances », a expliqué le coach Moreno Longo après la défaite face à Venise. Derrière lui, des concurrents directs comme Reggiana, La Spezia ou Pescara guettent la moindre faiblesse. La récente victoire arrachée sur la pelouse de la Sampdoria a certes ravivé une flamme d’espoir chez les supporters, mais l’inquiétude dépasse désormais le simple terrain. En coulisses, les discussions financières s’intensifient. Selon le quotidien Corriere del Mezzogiorno, Luigi De Laurentiis aurait déjà entamé des échanges avec plusieurs investisseurs américains, tandis qu’un fonds canadien serait prêt à entrer au capital avant de prendre progressivement le contrôle du club. Pour l’instant, tout cela reste au stade des rumeurs, mais elles illustrent une réalité devenue évidente avec un projet actuel contesté qui pourrait toucher à sa fin. Dans une ville où le football se vit comme une question d’honneur, l’hostilité d’une partie du public envers la gestion de Filmauro ne fait plus mystère. La lutte pour le maintien et les incertitudes économiques propulsent Bari à un carrefour de son histoire. Et dans l’air salé du port adriatique flotte une question que personne n’ose encore formuler trop fort, le club parviendra-t-il à se relever avant que la chute ne devienne inévitable ?