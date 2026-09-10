PSG : Ousmane Dembélé a répondu à Kylian Mbappé à sa manière

À l’approche de la remise du Ballon d’Or, les débats redoublent d’intensité et les prétendants commencent forcément à faire entendre leur voix. Kylian Mbappé n’a jamais caché ses ambitions et le Français a encore assumé sa candidature ces dernières heures. Alors que le Real Madrid lançait sa campagne de Ligue des Champions face à l’Inter Milan, mardi soir au Santiago Bernabéu, l’attaquant tricolore a justement trouvé le chemin des filets pour permettre aux Merengues de prendre les devants. Servi par Brahim Diaz, il a profité d’un flottement de la défense italienne pour inscrire le premier but madrilène à la 14e minute, son 71e en Ligue des Champions, avant de voir Federico Valverde doubler la mise quelques minutes plus tard. Une nouvelle réalisation qui vient forcément nourrir le dossier du Français, déjà particulièrement solide après une saison marquée par ses performances avec le Real Madrid et surtout son Mondial exceptionnel avec les Bleus. Interrogé sur ses chances de décrocher enfin le trophée individuel suprême, Mbappé avait d’ailleurs affiché une confiance assumée. « Quand on joue pour le Real Madrid, le meilleur club du monde, on est forcément associé à ces récompenses. Quand les gens me croisent dans la rue, ils en parlent. C’est une distinction très valorisante pour tout joueur. J’ai marqué l’histoire cet été dans la plus prestigieuse des compétitions. Mais le chemin est encore long. Et chacun est libre de penser qui est le meilleur joueur du monde (…) C’est très personnel. Chacun a son opinion. Certains diront oui, d’autres non. C’est un débat… et tout le monde n’est pas obligé de penser comme moi. Cette année pourrait être propice au Ballon d’Or, mais il est décerné par les journalistes, et ce sont eux qui décideront. »

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Une sortie qui a rapidement fait réagir en France comme en Espagne, tant la concurrence s’annonce féroce pour cette édition 2026. La liste des 30 nommés a confirmé la densité du casting avec Harry Kane, Lamine Yamal, Khvicha Kvaratskhelia, Erling Haaland, Michael Olise, Rodri, Lionel Messi ou encore Ousmane Dembélé, tenant du titre. Mbappé peut légitimement croire en ses chances, d’autant que son but face à l’Inter est venu renforcer une candidature déjà portée par son rendement offensif et son statut de meilleur buteur du dernier Mondial. Mais dans cette bataille particulièrement serrée, le Parisien restait justement l’un de ses concurrents les plus sérieux. Quelques heures avant la rencontre du PSG face au Slovan Bratislava, Dembélé avait d’ailleurs refroidi les ardeurs de son ancien coéquipier en affichant une conviction très claire. « Je ne pense pas qu’il soit indécis, ce trophée. Je pense qu’il va rester dans les mains d’un joueur du Paris Saint-Germain. Mon top 3 ? Tout mélangé : Kvara, Harry Kane, qui a fait une très, très bonne saison, et je pense Kylian Mbappé. » Une déclaration qui en disait long sur la confiance du Français dans la saison réalisée par le PSG, mais aussi sur sa volonté de placer le collectif parisien au cœur du débat. Et alors que Mbappé venait justement de marquer avec le Real Madrid, Dembélé avait désormais l’occasion de lui répondre de la meilleure des manières, là où les paroles deviennent secondaires et où les performances sur le terrain prennent toute leur valeur.

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Double buteur et passeur décisif

Le rendez-vous était particulièrement attendu pour Ousmane Dembélé, surtout dans un Parc des Princes qui attendait une réaction après un début de saison complètement raté sur le plan comptable. Face au Slovan Bratislava, le Ballon d’Or 2025 n’a pas tardé à rappeler pourquoi il demeure l’un des principaux candidats à sa propre succession. Dès la 17e minute, alors que Nuno Mendes venait de trouver le poteau, Dembélé a parfaitement suivi pour reprendre le ballon et ouvrir le score. Six minutes plus tard, il a encore été au rendez-vous pour inscrire le deuxième but parisien, profitant d’une action initiée par le pressing avant de conclure de la tête. En l’espace de quelques minutes, le Français avait donc déjà frappé à deux reprises et lancé une soirée européenne qui allait rapidement tourner à la démonstration parisienne. Ferran Torres allait ensuite participer au festival avant la pause, mais Dembélé avait déjà posé son empreinte sur la rencontre. Le PSG menait finalement 3-0 après 45 minutes, avec une maîtrise totale du ballon et une activité offensive qui contrastait fortement avec les difficultés rencontrées depuis le début de l’exercice.

Au micro de Canal+, Luis Enrique n’a pas manqué l’occasion de féliciter son Ballon d’Or 2025. «Aujourd’hui, le joueur qui m’a le plus surpris, c’est Ousmane Dembélé. Quelle intensité, avec et sans ballon, comme d’habitude. Si c’est moi qui l’ai piqué ? Non, non, non, c’est lui. C’est un vrai plaisir, je profite tous les jours de le voir avec cette ambition qu’il a montré lors des trois dernières semaines», a-t-il déclaré, avant d’ajouter en conférence de presse. «C’est le Ousmane que nous connaissons que nous avons vu les 3 dernières années. Quand on voit sa capacité à créer et à presser, c’est un vrai plaisir. Je suis content pour lui. Il n’a pas besoin de jouer plus de minutes. Il faut être progressif dans sa condition physique. C’est merveilleux de voir un joueur de son niveau». Et surtout, Dembélé a répondu à Mbappé là où cela compte le plus dans cette course au Ballon d’Or, sur le terrain.

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Tandis que le Madrilène avait marqué la veille face à l’Inter pour lancer sa campagne européenne sans réellement briller dans le jeu, le Parisien s’est offert un doublé au Parc des Princes et a porté son équipe dans une soirée où le champion d’Europe en titre devait absolument retrouver des couleurs. Son activité, son pressing et son efficacité ont parfaitement illustré le profil qui lui avait permis de décrocher le trophée l’an dernier. Le PSG a finalement déroulé pour s’imposer largement face au Slovan Bratislava (6-1), avec une première victoire européenne particulièrement convaincante après un début de saison inquiétant. Dembélé n’avait pas besoin d’en rajouter dans les déclarations pour défendre sa candidature. Quelques heures après avoir expliqué qu’il pensait que le Ballon d’Or resterait dans les mains d’un joueur du PSG, il a livré sur la pelouse la réponse parfaite à son ancien partenaire. Mbappé avait marqué avec le Real Madrid, Dembélé a signé un doublé avec Paris. La bataille est loin d’être terminée, mais le Français a rappelé qu’il entendait bien défendre jusqu’au bout sa couronne.