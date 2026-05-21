Al-Nassr et Cristiano Ronaldo sacrés champions d’Arabie saoudite !
On jouait la 34e et dernière journée de Saudi Pro League ce soir avec un duel à distance entre Al-Nassr et Al-Hilal. Avec deux points d’avance sur leurs concurrents, les partenaires de Cristiano Ronaldo avaient simplement besoin d’assurer à domicile face à Damac, qui pouvait obtenir son maintien en cas de résultat positif.
Jorge Jesus et ses hommes n’ont pas fait démentir les pronostics. Ils se sont imposés avec la manière 4-1, notamment grâce à un doublé de CR7 (63e, 81e), dont un joli coup-franc. Avec ses 27e et 28e buts de la saison en championnat, il permettait à son équipe de reprendre le large après la réduction de l’écart de Morlaye Sylla (58e). Avant cela, Mané (34e) et Coman (52e) avaient placé Al-Nassr sur orbite. Les voilà champions de Saudi Pro League, une première pour la star portugaise, devant Al-Hilal, vainqueur pour sa part sur le terrain d’Al-Fayha (1-0).
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer