LdC : Kylian Mbappé réaffirme ses ambitions européennes avec le PSG

Mission accomplie pour le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé ! Vainqueur de la Real Sociedad en terres basques, le club de la capitale a composté son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Un stade de la compétition que le PSG n’avait plus atteint depuis la saison 2020-2021, éliminé cette année-là par Manchester City. Auteur d’un doublé à Anoeta, Kylian Mbappé a été le grand artisan de la qualification parisienne. Alors qu’il quittera la formation francilienne à l’issue de l’exercice en cours, le Bondynois n’a pas perdu de vue ses objectifs européens avec les Rouge et Bleu.

La suite après cette publicité

«On savait que c’était important pour nous, pour le club et pour les fans de se qualifier en quart de finale après deux années où nous avons échoué en huitième. C’est important d’être de retour dans les huit meilleures équipes d’Europe. On en veut plus. Que ce soit moi ou l’équipe. Tout le monde en veut plus. On a le sentiment qu’on peut faire quelque chose de spécial. On va voir ce qu’il va se passer, on va attendre le tirage au sort. Le plus important est de rester focus sur ce qu’on doit faire», a exprimé le Parisien lors d’une séance de questions-réponses sur la chaîne Youtube du champion de France en titre. Pour rappel, le PSG connaîtra l’identité de son adversaire pour les quarts de finale vendredi prochain.