Ligue 1 : Lille revient à hauteur de l’OM, Lorient et Auxerre dos à dos, Brest s’impose à Metz

Après sa qualification pour les 8es de finale de Ligue Europa jeudi à Belgrade face à l’Étoile Rouge, le LOSC (6e) retrouvait le Stade Pierre-Mauroy pour y défier le FC Nantes (17e), désireux d’enchaîner après son succès obtenu le week-end dernier contre Le Havre AC. Pour l’occasion, Bruno Genesio avait choisi de laisser sur le banc Olivier Giroud, buteur en Serbie, préférant titulariser Matias Fernandez-Pardo à la pointe de l’attaque. En face, Ahmed Kantari composait son 3-5-2 sans Mathis Abline, laissant le duo El-Arabi-Ganago animer l’attaque nantaise.

Après une première période durant laquelle les Lillois ont globalement dominé les débats sans parvenir à faire plier les Nantais, le LOSC est passé tout près d’ouvrir le score au retour des vestiaires. Sur une tentative de lob audacieuse, Fernandez-Pardo a trouvé la barre transversale (54e). Par la suite, malgré les entrants, les Nordistes n’ont pas su trouver la faille… Jusqu’à la 90e+4 minute et ce but de Nathan Ngoy, qui avait qualifié Lille en prolongations jeudi soir, servi par son compatriote belge, Thomas Meunier (1-0). À l’arrivée, Lille s’en sort par la plus petite des marges face à Nantes (1-0). Et au classement, les Nordistes passent devant Rennes (5e), à la différence de buts, et reviennent à hauteur de l’OM (4e), qui recevra l’OL ce dimanche soir. De son côté, Nantes reste dans la zone rouge de relégation.

Première mi-temps animée entre Lorient et Auxerre, toujours pas de victoire pour Tavenot à Metz

Dans les autres rencontres de ce multiplex de la 24e journée de Ligue 1, Lorient (9e) et Auxerre (16e) se sont livrés une belle bataille au Moustoir. Après moins d’une minute de jeu, Marvin Senaya profitait de la passivité de la défense bretonne pour ouvrir la marque (0-1). Déjà buteur contre l’OGC Nice lors de la précédente journée, Bamba Dieng permettait aux Lorientais de recoller au score (19e, 1-1). Josué Casimir redonnait ensuite l’avantage aux Auxerrois de Christophe Pélissier (24e, 1-2), avant que Dieng - parfaitement trouvé par Pagis - ne s’offre un doublé en plaçant une tête imparable pour Léon (29e, 2-2).

Quatre buts en une demi-heure, pour le plus grand bonheur des 19 000 personnes présentes sur place. Au retour des vestiaires, les deux formations se sont livrées une belle bagarre, profitant de certains espaces laissés par les deux défenses pour s’engouffrer, mais avec plus de déchets à la conclusion. Les deux équipes se sont finalement quittées sur un match nul (2-2). Les hommes d’Olivier Pantaloni reculent d’une place et passent à la 10e place. Enfin, Metz (18e) n’a pas su faire le boulot face à une équipe de Brest (11e), réduite au bout de la 22e minute de jeu suite à l’expulsion de Daouda Guindo. Pire encore, les Messins de Benoît Tavenot - qui n’a toujours pas gagné en championnat depuis son arrivée en Moselle - se sont inclinés après un but de Ludovic Ajorque (69e, 0-1). Avec cinq points de retard sur le barragiste, Auxerre, Metz se dirige plus que jamais vers la Ligue 2. Les Brestois d’Eric Roy, eux, montent à la 9e position.

Les rencontres du multiplex de 17h15 :

Lille 1 - 0 Nantes : Nathan Ngoy (90e+4)

Lorient 2 - 2 Auxerre : Bamba Dieng (19e, 29e) / Marvin Senaya (1er) et Josué Casimir (24e)

Metz 0 - 1 Brest : Ludovic Ajorque (69e)