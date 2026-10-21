FC Barcelone : très mauvaise nouvelle pour Dani Olmo

Hier soir, le Paris Saint-Germain a payé très cher sa victoire face au FC Barcelone (4-2). Si les hommes de Luis Enrique ont fait forte impression et confirmé leur première place au classement de la Ligue des Champions, ils ont perdu trois cadres sur blessure : Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Marquinhos. Et à l’heure où Paris craint une rupture des ligaments croisés pour le Géorgien, le Barça n’est pas verni non plus.

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Sorti sur blessure après un contact avec Vitinha, Dani Olmo va rater le Clasico ce week-end. AS indique que les premières impressions laissent présager une déchirure de l’adducteur de la jambe gauche. De son côté, José Alvarez annonce que l’Espagnol en a pour plusieurs semaines. « Dani Olmo ne sera pas là face au Real Madrid. Les premiers examens disent qu’il en a pour plus de trois semaines », a confirmé le journaliste d’El Chiringuito.