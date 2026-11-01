Real Madrid : la police et la Croix-Rouge ont interrompu la rencontre face au Racing Santander

Une scène inquiétante s’est produite ce dimanche dans les tribunes du stade El Sardinero, lors de la rencontre entre le Racing Santander et le Real Madrid. À la 80e minute, le match a été interrompu après qu’un spectateur a été victime d’un malaise dans un angle des tribunes. Selon AS et Marca, la Croix-Rouge est rapidement intervenue pour lui porter assistance, tandis que les supporters ont manifesté leur inquiétude en scandant « dehors, dehors » afin de réclamer l’arrêt de la rencontre. Les joueurs ont également demandé à l’arbitre Munuera Montero de suspendre le jeu, mais celui-ci a dans un premier temps laissé la partie se poursuivre.

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La police est également intervenue, un agent échangeant avec le quatrième arbitre pendant la prise en charge du spectateur. La tension a finalement laissé place aux applaudissements lorsque les secours ont évacué la personne concernée. Une scène qui a suscité une vive inquiétude dans les tribunes, alors que le Real Madrid menait déjà 3-0 face au Racing Santander. Espérons que cette intervention ne soit finalement qu’une grosse frayeur pour le spectateur touché.