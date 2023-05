Man City-Real Madrid : les pronos de la rédaction

1-1 balle au centre. C’est une finale avant l’heure qui se profile mercredi soir à l’Etihad Stadium. Manchester City aura-t-il le caractère pour renverser le roi européen ? Il a su égaliser au match aller, alors que le Real Madrid semblait prendre le dessus. Le Real Madrid saura-t-il créer un nouvel exploit en allant s’imposer sur la pelouse des Citizens, un an après les avoir éliminés au même stade de la compétition ?

Qui va l'emporter dans ce match retour et se qualifier pour la grande finale ? Pour vous aider à y voir plus clair, des journalistes de Foot Mercato ont décidé de se mouiller.

Il faut être un peu fou pour envisager une élimination du Real Madrid tant le club espagnol a pris un ascendant psychologique sur tous ses adversaires en Ligue des Champions. Et pourtant, il y a des motifs d’espoir pour Manchester City. Refroidi par l’efficacité madrilène durant la première période du match aller, il a su arracher le nul alors qu’on le pensait touché moralement. Ce regain d’énergie grâce au but de De Bruyne trouvera son prolongement mercredi avec une qualification arrachée au bout des prolongations, au terme d’un match épique. Personne ne rendra les armes facilement.







Auteur d’un but splendide lors du match aller au Santiago-Bernabéu, Vinicius Jr est en train de devenir le joueur majeur du Real Madrid à la place de Benzema. Décisif à presque tous les matchs, il pourrait encore faire parler la poudre en Angleterre pour cette demi-finale retour. Sa vitesse, ses dribbles, ses provocations, sa percussion et son sens du but seront à surveiller pour les hommes de Pep Guardiola, qui n’aiment pas beaucoup le jeu rapide de contre-attaque, ce dont raffolent, à l’inverse, les Madrilènes. Et puis rappelons-le, la Casa Blanca n’est jamais aussi forte que dos au mur.

C’est LA grande affiche de ces demi-finales de la Ligue des Champions. Après un match nul très prometteur au Bernabéu (1-1), Manchester City va recevoir le Real Madrid avec la volonté de se qualifier pour la deuxième finale européenne de son histoire. Mais pas de chance, la Casa Blanca va encore démontrer qu’elle est la spécialiste incontestée de la compétition et ira chercher un 15e sacre à Istanbul. Le Real Madrid va se qualifier au terme d’un match où les filets vont trembler. Et pas qu’une fois.

