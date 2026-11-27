« On reste ouvert quand le mercato est ouvert pour améliorer notre équipe, mais ce n’est pas facile ». Ce vendredi après-midi, à la veille du match contre Lorient, Luis Enrique a confié qu’il était favorable à l’arrivée d’une recrue pour pallier les absences de Khvicha Kvaratskhelia et de Désiré Doué. Souvent interrogé sur la nécessité de réagir sur le marché après ce double coup du sort, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a fait parler de lui au Mexique.

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La raison ? A l’issue du match nul concédé face à l’AS Roma (2-2), un journaliste du média mexicain TUDN a demandé à Luis Enrique de commenter la rumeur faisant état d’un possible intérêt du PSG pour Julián Quiñones (Al-Nassr). Et sans surprise, la réponse de l’Espagnol a été directe. « Le PSG compte dans ses rangs tous les grands joueurs du monde. Change de question, pose une autre question. Il n’y a pas de blessés, oublie les blessés. »