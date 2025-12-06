Brésil : Carlo Ancelotti met les choses au clair pour Neymar

Neymar n’en finit plus de faire parler avant la Coupe du Monde 2026. En marge du tirage au sort organisé à Washington, Carlo Ancelotti a été longuement interrogé sur la place que pourrait occuper l’attaquant de Santos dans sa sélection. Face à l’insistance des journalistes, le sélectionneur brésilien a temporisé et rappelé qu’il reste encore plusieurs mois avant l’annonce officielle de la liste.

« Nous sommes en décembre, la Coupe du Monde a lieu en juin, et je choisirai l’équipe qui participera à la Coupe du Monde en mai », a-t-il déclaré à la suite du tirage au sort de la compétition. Il a ensuite clarifié sa position en mettant les choses au clair : « Si Neymar mérite d’y être, s’il est en pleine forme, meilleur que quiconque, il jouera la Coupe du Monde, point final. Je ne dois rien à personne. » Le Brésilien semble revenir en forme ces dernières semaines. Il a inscrit son premier triplé depuis 2022 lors de la victoire de Santos contre Juventude (3-0) et pourrait permettre à son club formateur, actuellement 14e du championnat, d’éviter la relégation.