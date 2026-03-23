Le Real Madrid crie au complot !

La moitié de la ville de Madrid se réveille avec le sourire, l’autre commence sa journée en faisant grise mine. Dimanche soir, le Real Madrid a remporté le derby de la capitale espagnole sur le score de 3-2. Au-delà de la rivalité entre les deux clubs, l’enjeu sportif était majeur pour les hommes d’Alvaro Arbeloa, qui auraient vu le Barça prendre une distance conséquente en tête de la Liga en cas de défaite ou de match nul.

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Mais, comme souvent après des matchs d’une telle ampleur, il y a différentes polémiques qui font parler dans les médias et sur les réseaux sociaux. Cette fois, c’est l’expulsion de Fede Valverde en deuxième période qui fait parler. L’Uruguayen a ainsi mis un coup de pied par derrière à Alex Baena, et a vu rouge direct. De quoi susciter la colère des Merengues, qui auraient été encore plus exacerbée en cas de mauvais résultat, forcément.

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Le Real Madrid est toujours persuadé d’être désavantagé

Et comme l’indique AS, dans les bureaux du Bernabeu on est convaincu que l’arbitrage espagnol a tendance à porter préjudice au Real Madrid. Le nom de Negreira revient encore dans les discussions, et du côté de Madrid, on a vu comment certains rouges ont été - selon eux - oubliés lors du match du Barça quelques heures auparavant. Le Real Madrid n’a aucun doute : le Barça est avantagé par l’arbitrage, alors que la bande de Vinicius Jr est désavantagée.

Une colère illustrée par certains propos tenus à l’antenne de Real Madrid TV, le média officiel du club : « c’est un scandale, c’est une honte. C’est un jaune, c’est évident. Après, ils vont dire que le problème, c’est que Real Madrid TV fait des vidéos. On le fait pour dénoncer ce genre de choses, jamais ce n’est rouge, c’est un jaune. L’arbitre n’a pas juste essayé de pourrir le derby, il a essayé de pourrir le Real Madrid, ce n’est pas pareil ». Voilà qui ne va pas arranger les relations déjà très tendues entre le club présidé par Florentino Pérez et les différentes institutions du foot espagnol, dont le CTA, le comité technique des arbitres…