Barça : Xavi s’énerve après une question sur Kylian Mbappé en conférence de presse

Présent en conférence de presse ce vendredi avant la rencontre de Liga entre le Celta Vigo et le Barça demain, Xavi n’a pas pu éviter les questions sur l’actualité brulante liée à Kylian Mbappé. Si le départ du Français au Real Madrid se dessine plus que jamais, le technicien espagnol n’a pas souhaité s’épancher sur le sujet. Mais relancé à plusieurs reprises sur le dossier, il s’est finalement agacé contre les journalistes.

«Mbappé ? Je n’ai pas grand chose à dire, la seule chose, c’est qu’il quitte le PSG. Quand ce sera officiel, vous me le demanderez encore, mais notre situation est différente : bien terminer la saison, se concentrer sur le Celta Vigo et le match en Ligue des Champions. Mais ne me posez plus de question sur Mbappé, ça ne sert à rien. Je ne vais plus parler de Mbappé. » À son grand bonheur, le Catalan ne devrait pas croiser la route de l’international français, dont la date d’arrivée devrait coïncider avec celle de son départ cet été. Et surtout, il devrait éviter les vagues de questions sur le joueur.