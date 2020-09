Rennes serait tombé d'accord avec Alfred Gomis

Ce jeudi, Chelsea devrait officialiser le transfert d'Édouard Mendy, le portier du Stade Rennais. Les Bretons utilisaient dans les buts Romain Salin ces derniers temps. Mais ils étaient bien à la recherche d'un successeur à Mendy. Florian Maurice, le patron du sportif avait coché deux noms pour ce poste si stratégique. Dominik Livakovic, du Dinamo Zagreb, et Alfred Mendy, le gardien de Dijon.

Finalement le gardien de la formation bourguignonne semble être l'heureux élu. Selon les informations de France Football. Le joueur et les pensionnaires du Rohazon Park auraient déjà trouvé un accord pour le contrat. Il faudra maintenant convaincre Dijon, qui a vu partir Alex Runarsson du côté d'Arsenal. L'écurie présidée par Olivier Delcourt ne possèderait donc plus de gardien et va devoir en chercher un.