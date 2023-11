Miami : Lionel Messi a grillé un Youtubeur

Depuis qu’il a choisi de rejoindre l’Inter Miami, Lionel Messi (36 ans) s’éclate aux États-Unis. Certes, l’Argentin n’a pas pu disputer les playoffs, mais son impact sur le club floridien et son bilan sportif (11 buts, 5 passes décisives en 14 matches) ont suffi à satisfaire ses nouveaux patrons. À Miami, la Pulga vit son rêve américain et profite d’un luxueux manoir à 10 M€. Une résidence qui fait parler.

Le Youtubeur Adin Ross a en effet confié, dans des propos relayés par le Daily Mail, qu’il s’est fait devancer par Messi au moment d’acheter ce manoir. « J’ai été surenchéri pour la maison que je voulais. Je voulais vraiment une maison à Miami, alors maintenant je dois construire ma propre maison parce qu’il est impossible de trouver une maison qui me plaise. Et j’ai été surenchéri par un athlète professionnel très, très célèbre et très riche. Ce n’est pas parce que je suis fauché. Je n’ai tout simplement pas pu me rendre sur place à temps. J’ai vu la maison, mais ils étaient déjà en pourparlers et tout le reste. L’athlète professionnel est Messi. » Sacré Lionel.