Nos pronostics pour parier sur Lorient-OM et 10€ offerts en Freebets

C’est un paradoxe cette saison. L’OM est plus redoutable à l’extérieur qu’à domicile. Le week-end dernier en a encore été la preuve avec ce match nul concédé à Vélodrome contre Montpellier (1-1). C’est même le second consécutif après celui face à Strasbourg (2-2) avant la trêve internationale. Heureusement cette fois, les Olympiens se déplacent du côté du Moustoir ce dimanche (20h45) pour affronter Lorient, un match comptant pour la 30e journée de Ligue 1.

La suite après cette publicité

L’OM surfe sur une magnifique série de 8 victoires de suite hors de ses bases en championnat. L’actuel 3e de Ligue 1 s’avance donc en favori pour cette rencontre d’autant qu’Igor Tudor dispose de tous ses hommes forts ou presque. Il s’agira de l’emporter afin de récupérer la 2e place que Lens lui a subtilisée le week-end précédent, à condition également d’une contre-performance des Sang et Or. Il faudra tout de même se méfier des Merlus, certes irréguliers depuis cet hiver, mais qui peuvent surprendre.

À lire

FC Lorient - Olympique de Marseille : les compositions probables

Pour cette affiche de Ligue 1, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne (n°1 sur les cotes de l’OM*) vous propose un bonus de bienvenue de 90€ en freebets en misant jusqu’à 90€, que votre pari soit perdant ou gagnant, ainsi que 10€ sans dépôt avec le code FML1**.

La suite après cette publicité

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

L’OM gagne à Lorient 0:1, 0:2 ou 0:3 (cote à 2,85)

Voilà une cote intéressante pour trois scores dont l’OM est capable. Très forts à l’extérieur et sur leur très belle série du moment, les Marseillais ont les capacités de s’imposer à nouveau. Il s’agira également de ne pas prendre de but ce qu’ils ont réussi à 4 reprises sur leurs 8 derniers succès en dehors du Vélodrome. Lorient a beau être meilleur à domicile, il n’a pas non plus réussi à marquer lors des réceptions d’Angers et d’Auxerre, soit lors de deux des quatre derniers matches à la maison.

La suite après cette publicité

Alexis Sanchez marque contre Lorient cote à 2,10

Il n’est pas un redoutable buteur mais il n’empêche que le Chilien réalise une première saison satisfaisante à l’OM. En plus de cela, l’avant-centre semble être en forme en ce moment. Il a marqué face à Strasbourg et inscrit un doublé lors du déplacement à Reims. Le voilà qu’il cumule tout de même 12 réalisations en championnat en 26 matchs cette saison dont 8 loin de l’Orange Vélodrome. Reste à savoir dans quelle position il évoluera au Moustoir, seul en pointe comme depuis le début de la saison, ou un cran derrière Vitinha, comme ce fut le cas lors de la réception de Montpellier.

Bamba Dieng marque contre l’OM cote à 3,75

Forcément, il fallait bien une cote sur le but de Bamba Dieng. L’ancien Marseillais, parti au clash avec la direction de Pablo Longoria lors de la fin de son aventure, aura une revanche à prendre face à son ex-club. En neuf apparitions en championnat depuis son transfert, le Sénégalais a déjà marqué à deux reprises face à Lorient et Troyes. Il lui faut désormais passer à l’étape supérieure s’il veut rentabiliser le prix de son transfert. Et comme souvent dans ce genre de cas, Bamba Dieng pourrait bien jouer un mauvais tour à son ancien club…

La suite après cette publicité

Bonus PARIONS SPORT EN LIGNE : bonus de bienvenue jusqu’à 90€ ainsi que 10€ sans dépôt avec le code FML1**.

Parions Sport en Ligne t’offre actuellement 10€ sans dépôt en utilisant le code FML1 ! Un bon plan PARIONS SPORT EN LIGNE idéal pour parier sur Lorient-OM et ce, sans prendre de risques !

*Pour l’obtenir, inscrivez-vous sur Parions Sport en Ligne, utilisez le code "FML1" pour profiter de 10€ de freebets.

La suite après cette publicité

Comment en profiter :

Vous avez le droit à 10€ en freebets sur PARIONS SPORT EN LIGNE , ici un but de Bamba Dieng contre l’OM coté à 3,75.

, ici un but de Bamba Dieng contre l’OM coté à 3,75. Misez par exemple votre premier pari de 10€ sur un but de l’ancien Marseillais face au club phocéen et tenter de gagner 37,50 €.

La suite après cette publicité





(* Etude réalisée par Nielsen Sports sur les cotes (pari [1N2]) de l’OM du 1/12/21 au 15/11/22 (50 matchs – 4 relevés par match : H-24 ; -12 ; -6 ; -30mn) auprès de ParionsSport En Ligne, Winamax, Betclic, Unibet, ZeBet, Netbet.)

La suite après cette publicité

(** offre valable pour toute première inscription)

(*** cotes soumises à variations)