OM-PAOK : la réaction à chaud de Dimitri Payet

Lors du quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence, l'OM a fait le job face au PAOK Salonique grâce notamment à un but exceptionnel de Dimitri Payet. Mais malgré une maitrise en première période, les Marseillais se sont fait peur au retour des vestiaires. De quoi un peu frustrer Dimitri Payet après la rencontre.

La suite après cette publicité

«Malheureusement, cela ressemble un peu à ce qu'on fait en coupe d'Europe depuis le début de la saison. C'est des matchs qu'on domine, on a des occasions et on prend ce but. Ca finit à 2-1 mais on aurait pu en mettre plus. On pourrait mener de trois ou quatre buts à la fin du match mais on marque pas. On est content de la victoire mais on aurait pu aller avec plus de confort en Grèce», a-t-il expliqué au micro de W9.