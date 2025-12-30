Le Séville FC va porter plainte au Tribunal arbitral de sport

La Fédération espagnole de football a réduit en appel à un match le huis clos partiel initialement infligé au Séville FC à la suite des incidents survenus lors du derby de la ville fin novembre. La sanction initiale prévoyait trois rencontres à huis clos partiel et une amende de 45.000 euros, finalement ramenée à 6.000 euros. Trois secteurs d’une tribune seront donc fermés au public.

Le club andalou a néanmoins annoncé son intention de « porter l’affaire devant le Tribunal arbitral du sport » et d’épuiser « toutes les voies de recours juridiques possibles ». Le derby, remporté (2-0) par le Betis, avait été interrompu une quinzaine de minutes après des jets de projectiles, dont des bouteilles en plastique, de la part de supporters mécontents suite à l’expulsion de l’attaquant Isaac Romero, et aux résultats décevants de l’équipe.