Brest ne lâchera pas Irvin Cardona

Arrivé dans le Finistère l’été dernier pour 2,5 M€, Irvin Cardona (22 ans), auteur de six buts et trois passes décisives l’an passé sous le maillot brestois, est en quelques mois, devenu l’un des chouchous du public breton. Le directeur sportif du club Grégory Lorenzi, bien décidé à se renforcer cet été, ne compte pas s’en séparer malgré l’intérêt de nombreuses écuries.

«Irvin ? On ne va pas se démunir dans un secteur où on cherche à se renforcer» a-t-il dit dans les colonnes de Ouest France. Après avoir laissé échapper Grbic chez son voisin lorientais, le club ne veut pas revivre un tel scénario et se retrouver sans attaquant pour la saison à venir. Bonne nouvelle pour les supporters brestois, leur attaquant qui s’est fixé comme objectif «plus de dix buts cette saison» ne devrait pas quitter le navire.