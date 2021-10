Équipe de France, Bayern : Benjamin Pavard répond aux critiques et tacle le public français

Benjamin Pavard (25 ans) sort du silence et ses détracteurs en prennent pour leur grade, c'est le moins que l'on puisse dire. Sous le feu des critiques depuis quelques semaines en raison de prestations décevantes ou pas à la hauteur des événements, surtout en équipe de France, mais également avec son club, le Bayern Munich, le polyvalent défenseur tricolore n'est plus aussi intouchable que lors du sacre des Bleus lors de la Coupe du monde en Russie, en 2018. Son statut en sélection aurait notamment pris du plomb dans l'aile, même s'il semble toujours tenir la corde aux yeux de Didier Deschamps.

Benjamin Pavard s'est défendu lors d'un entretien accordé à Canal+ et diffusé ce dimanche, expliquant au passage que son nouveau rôle (piston droit dans le 3-4-1-2 des Bleus) ne l'aide pas forcément à performer comme il le devrait. « Si je suis moins bon avec l'équipe de France qu'avec le Bayern ? Non pas forcément », a-t-il ainsi lâché, avant de poursuivre. « Après, on manque aussi parfois d'automatismes, j'ai découvert un autre poste en équipe de France. Avant je jouais défenseur central à Stuttgart, maintenant je joue en tant que défenseur central au Bayern depuis deux ans. Je me suis habitué à ce poste-là. Piston droit ? Tu ne peux pas être au top directement, je viens de découvrir (ce poste). »

Pavard s'en prend au public français

Mais ce n'est pas tout. L'ancien joueur du LOSC Lille s'est également fendu d'un petit tacle à tous ceux qui le pointent du doigt ces dernières semaines, justifiant notamment par le fait que beaucoup d'entre eux ne suivent pas les matchs du Rekordmeister outre-Rhin. « Je prends du recul sur les critiques en France. Parce que je suis parti jeune de la France. Je n'ai pas joué beaucoup de matchs en Ligue 1 donc le public français ne me connaît pas beaucoup, il me connaît juste à travers cette frappe à la Coupe du monde (contre l'Argentine, en 8ème de finale du Mondial 2018, NDLR), c'est de là où les gens ont commencé à s'intéresser à moi », a confié Pavard.

Le natif de Maubeuge a conclu en concédant qu'il aurait aimé avoir plus de reconnaissance au sein de l'Hexagone, qui ne le reconnaît pas à sa juste valeur, selon lui. « Sur le papier, c'est peut-être moins sexy Pavard que (Achraf) Hakimi, (Trent Alexander) Arnold, mais je trouve que défensivement je suis plus complet. J'aurais aimé être plus respecté en France, car je suis Français, mais après je ne vais pas forcer les gens à aller regarder les matchs en Allemagne. Les vrais qui regardent le football connaissent les performances que j'ai faites et que je fais. » Pas sûr que les déclarations de Benjamin Pavard, apparu à 4 reprises toutes compétitions confondues avec le Bayern cette saison (1 passe décisive) aident à faire remonter sa cote de popularité en France.