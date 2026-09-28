Real Madrid : bonne nouvelle pour Eder Militao

Blessé le 21 avril dernier lors d’un match du Real Madrid contre le Deportivo Alavés (2-1), Eder Militao (28 ans) a connu un nouveau coup d’arrêt dans sa carrière, lui qui a déjà blessé à deux reprises d’une rupture du ligament croisé. Manquant le début de saison, il semble enfin sur le retour.

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Selon As, la fin de sa convalescence suite à une rupture du tendon proximal du biceps fémoral arrive à son terme. Ce lundi, le défenseur central brésilien a participé à sa première séance collective. De plus le médecin qui l’a opéré, le Finlandais Lasse Lampainen s’est déplacé jusqu’à Madrid et lui a fait passer un test qu’il a réussi.