Menu Rechercher
Commenter
Liga

Real Madrid : bonne nouvelle pour Eder Militao

Par Aurélien Macedo
1 min.
Éder Militão à l'échauffement avec le Real Madrid @Maxppp

Blessé le 21 avril dernier lors d’un match du Real Madrid contre le Deportivo Alavés (2-1), Eder Militao (28 ans) a connu un nouveau coup d’arrêt dans sa carrière, lui qui a déjà blessé à deux reprises d’une rupture du ligament croisé. Manquant le début de saison, il semble enfin sur le retour.

La suite après cette publicité

Selon As, la fin de sa convalescence suite à une rupture du tendon proximal du biceps fémoral arrive à son terme. Ce lundi, le défenseur central brésilien a participé à sa première séance collective. De plus le médecin qui l’a opéré, le Finlandais Lasse Lampainen s’est déplacé jusqu’à Madrid et lui a fait passer un test qu’il a réussi.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Éder Militão

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Éder Militão Éder Militão
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier