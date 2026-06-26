Luis Suárez compare Lamine Yamal à Lionel Messi

Avant le début de la Coupe du Monde 2026, Luis Suárez avait laissé entendre qu’il était prêt à effectuer son retour en sélection. Le joueur de l’Inter Miami continue d’enchaîner les réalisations aux côtés de Lionel Messi en MLS, mais l’attaquant de 39 ans a finalement dû observer les matchs de l’Uruguay dans les tribunes. Lors de la rencontre face au Cap-Vert, Suárez a d’ailleurs suivi la prestation des siens, futur adversaire de l’Espagne. Et à la veille de l’entraînement avec son club floridien, Suárez s’est confié à Mundo Deportivo, pour évoquer le match face à la Roja (samedi à 2h00), ainsi que Lamine Yamal.

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« Dès le départ, nous savions que l’Espagne serait l’adversaire le plus redoutable, mais pour nous, Uruguayens, le match le plus difficile est toujours le premier en Coupe du Monde. Ensuite, le bon résultat du Cap-Vert contre l’Espagne a accentué la pression sur nous, et nous n’y sommes pas parvenus. Cette génération a une formidable opportunité d’atteindre la gloire en battant l’Espagne en Coupe du Monde » a indiqué l’ancien catalan au média espagnol, avant de comparer Lamine Yamal à Messi. « Les comparaisons sont odieuses. Ce sont des joueurs différents. Certes, ils ont le même pied gauche, le même talent, mais ce sont des joueurs complètement différents. Espérons que Lamine atteigne au moins le même niveau ». Pour le moment, l’octuple Ballon d’Or reste le plus décisif avec 5 réalisations durant le tournoi.