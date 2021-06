L'agent de Luiz Gustavo dément pour l'OM

Exilé en Turquie, du côté de Fenerbahçe, depuis 2019, Luiz Gustavo (33 ans) est régulièrement au coeur de rumeurs annonçant son retour en France. Annoncé dans le viseur de l’Olympique Lyonnais, le milieu de terrain brésilien a récemment été renvoyé sur la Canebière par la presse turque. Interrogé par Le Phocéen, l’agent du joueur, Roger Wittman, a tenu à mettre les points sur les i.

« Déjà, je ne souhaite pas commenter une rumeur, même si je comprends que cela intéresse les fans et les journalistes. Je sais que Luiz a laissé un grand souvenir à Marseille et que les supporters l'aimaient beaucoup, mais on ne peut pas parler de quelque chose qui ne repose que sur des rumeurs. Le jour où Marseille m'appellera pour Luiz, ce sera différent, mais là, ce n'est pas la peine d'en parler ». Voilà qui est dit.