Kylian Mbappé protège son nom et ses célébrations

La décision. Après des mois et des mois d’attente, Kylian Mbappé (25 ans) a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu’il quitterait le PSG à la fin de son contrat cet été. Comme révélé sur notre site, le Bondynois va signer au Real Madrid. Outre son salaire, sa prime à la signature ou encore divers bonus, le Français devra aussi régler la question de ses droits à l’image. Un point sur lequel KM7 est très pointilleux, lui qui avait poussé pour revoir les droits à l’image des Bleus. Ce lundi, AS fait un point sur ce sujet épineux et explique que le capitaine de l’équipe de France a déposé plusieurs de ses marques par le passé.

En effet, par le biais de ses avocats basés à Paris, il avait demandé la protection de 7 marques à l’Office européen de la propriété intellectuelle à Alicante. Parmi elles, son nom et son prénom écrits dans différentes positions, ainsi que ses initiales. Même chose concernant sa célébration les bras croisés (bras croisés simplement et bras croisés avec les pouces qui ressortent). Mbappé en a fait de même avec certaines phrases qu’il a prononcées comme «moi, tu ne me parles pas d’âge» et « le football, il a changé ». Le footballeur de 25 ans fait attention à tous les détails.