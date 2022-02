PSG : Marco Verratti critique l'arbitrage français

La suite après cette publicité

Interviewé par le journal L’Équipe, le milieu de terrain du PSG Marco Verratti n’a pas été tendre avec l’arbitrage en France. L’Italien de 29 ans reproche le fait qu’il ne puisse pas communiquer avec les arbitres français. «Vous savez, moi, quand je rate, j'en assume la responsabilité, poursuit-il. Je le reconnais. Pourquoi quand un arbitre rate, ne dit-il pas qu'il a raté ? J'ai joué trois matches, j'ai fait trois fautes, j'ai pris trois cartons jaunes. C'est incroyable ! Cela veut dire cent pour cent de réussite ! Bon, je me suis habitué, ici, en France, à jouer en ayant un carton jaune.» détaille le Parisien qui a selon lui une très mauvaise réputation auprès du corps arbitrale, ce qui lui vaut de nombreux avertissement.

L’international italien sent également une vraie différence de traitement entre la France et la Ligue des Champions. «J’ai un rapport normal avec les arbitres de Ligue des champions ou ceux qui officient en matches internationaux, avec lesquels on peut discuter de tout et n'importe quoi. Avec un arbitre français, aujourd'hui encore, je n'y arrive pas.» a expliqué Verratti qui cette saison a déjà écopé de 9 cartons jaunes en 19 matchs avec le PSG.