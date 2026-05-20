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Real Madrid : 7 joueurs sont sur la sellette

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Le Real Madrid @Maxppp

José Mourinho n’est pas encore au Real Madrid. Pourtant, le club espagnol a déjà commencé à avancer sur le mercato. Dans le sens des départs, Mundo Deportivo rappelle que certains joueurs sont proches de la sortie comme Dani Carvajal et David Alaba. Pour sept autres éléments, ils sont sur la sellette.

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Mundo Deportivo indique qu’Andriy Lunin, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Fran Garcia ou encore Gonzalo Garcia ne seront pas retenus. Plus étonnant, le nom de Fede Valverde est avancé. Malgré son altercation avec Aurélien Tchouameni, il n’était pas forcément question de le faire partir. MD ajoute qu’il faudra aussi trouver une solution avec Ferland Mendy. Une résiliation est évoquée pour le Français, actuellement blessé. Mais cela paraît farfelu.

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