Arsenal : le but de Riccardo Calafiori contre Man City… après 24 secondes de jeu
Ce dimanche après-midi, le football anglais reprenait du service avec l’annuel Community Shield, opposant Arsenal - champion de Premier League - et Manchester City - vainqueur de la dernière FA Cup. Une rencontre que les Gunners ont idéalement démarrée avec une ouverture du score rapide, signée Riccardo Calafiori… 24 secondes après le coup d’envoi.
[🎞️VIDEO - BUT] 🏆🇬🇧 #CommunityShield— beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 16, 2026
⚡️ INCROYABLE !!! Riccardo Calafiori lance le Community Shield et Arsenal au bout de seulement 24 secondes de jeu !!!!
💥 Une action ➡️ Un but pour les Gunners !https://t.co/tu1o8RZR4K
Après avoir reçu le ballon dans l’axe, Myles Lewis-Skelly transperçait la ligne défensive des Cityzens. L’Italien Calafiori filait ensuite dans la surface de réparation avant de tromper son compatriote Gianluigi Donnarumma, en plaçant le ballon à ras de terre dans le coin inférieur gauche. À la mi-temps, les Londoniens mènent par ailleurs deux buts, puisque Kai Havertz a réalisé le break à la 28e minute.
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