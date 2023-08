Les turbulences du PSG régalent l’Espagne

La suite après cette publicité

A plus ou moins 48 heures du grand début du Paris Saint-Germain en Ligue 1, face à Lorient, on peut le dire : le PSG est encore en plein chantier. Entre l’épineux dossier Mbappé, les cas Verratti et Neymar, les tensions en interne avec Luis Campos et les nombreuses arrivées et départs qui devraient se produire d’ici la fin du mois, le champion de France traverse une sacrée zone de turbulences. Et forcément, ça ne passe pas inaperçu dans tout le monde du foot, et surtout en Espagne, où on suit l’été parisien de très près. Il faut dire qu’avec Mbappé et Neymar qui risquent de poursuivre leur carrière en Espagne, le transfert à venir d’Ousmane Dembélé ou la présence de l’ancien sélectionneur ibérique sur le banc de touche, les médias espagnols sont logiquement très attentifs à ce qui se passe du côté du Parc des Princes et de Poissy.

« Luis Enrique, dans quoi tu t’es engagé ? », s’interrogeait le quotidien AS, il y a quelques jours. Il faut dire qu’en Espagne, on compatit beaucoup avec l’ex leader de la Roja. Pour beaucoup, au moment de sa signature, il n’était pas au courant qu’il allait vivre un été aussi mouvementé. Si la presse espagnole a même été jusqu’à annoncer que Lucho pensait à démissionner - ce qui a été démenti par la suite - il y a en Espagne une sorte de déception également, dans la mesure où les partisans de Luis Enrique voulaient le voir avec un effectif de qualité pour avoir le plus de chances possibles de remporter des titres et faire taire ses détracteurs. Très clivant de l’autre côté des Pyrénées, l’ancien joueur du Real Madrid et du FC Barcelone est aussi moqué par ceux qui ne l’appréciaient pas vraiment lors de sa période de sélectionneur…

Une chose est sûre, tous ces dossiers passionnent les journalistes espagnols, et le PSG est régulièrement en une des sites des principaux journaux du pays. Bien sûr, derrière toute cette couverture médiatique, il y a la volonté de savoir de quoi sera fait l’avenir de joueurs comme Kylian Mbappé ou Neymar. Pour les fans et les médias madrilènes, Mbappé n’a jamais été aussi proche du Real Madrid. Beaucoup se régalent ainsi de voir, enfin, le PSG impuissant dans ce dossier. Une sorte de complexe de supériorité vis-à-vis des Parisiens et des clubs nouveaux riches en général qui se traduit aussi par une certaine satisfaction de voir le projet parisien tanguer un peu. Il y a ainsi, clairement, beaucoup de fans espagnols qui se réjouissent de voir les Parisiens s’affaiblir, du moins à leurs yeux.

Souvent en position de force par rapport aux cadors espagnols ces dernières années, sur le plan financier plus que sportif à vrai dire, le PSG perd donc de la puissance et du pouvoir aux yeux des Espagnols. Est-ce le début de la fin pour le PSG ou est-ce un simple passage compliqué ? On le saura bientôt… Il y a le cas Dembélé certes, mais pour les Catalans, le départ du Français à Paris est plus conséquence d’une mauvaise gestion de la direction barcelonaise ou d’une trahison de l’ailier qu’un véritable nouveau coup dur infligé par le PSG au FC Barcelone. Il faut aussi signaler qu’une fois le cas Mbappé réglé et avec des joueurs comme Messi ou Ramos partis, la couverture médiatique du PSG en Espagne risque de bien diminuer et les péripéties parisiennes passionneront bien moins les foules au pays de Cervantes…