«VARsenal», le scandale qui met le feu à la Premier League

«VARsenal». Ce lundi matin, le club londonien a été affublé d’un nouveau surnom outre-Manche. Il faut dire que sa victoire 1 à 0 hier face à West Ham fait polémique après une égalisation refusée aux Hammers par l’assistance vidéo en fin de rencontre. Un match capital aussi bien pour les Gunners, toujours en course pour remporter le titre, et leurs adversaires, qui luttent pour leur maintien. La presse britannique a globalement choisi son camp ce lundi. La majeure partie des médias prennent position pour West Ham, à l’image du Telegraph. «Arsenal a un pied en Premier League après une victoire chanceuse contre West Ham. Introduite en Premier League en 2019, la VAR a été la plus importante de son histoire mouvementée. Elle a peut-être décidé non seulement du titre, mais aussi de la relégation.»

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La publication ajoute : «oui, c’était un match capital, lourd de conséquences, dramatique. Si Arsenal est champion, il pourra certainement remercier la VAR. Difficile d’imaginer un incident ayant eu un impact aussi profond. D’autant plus qu’il s’est produit dans les arrêts de jeu. On souhaite toujours que justice soit faite. Mais est-ce souhaitable que des saisons se jouent sur ce genre de situation ? Quoi qu’il en soit, le résultat est loin d’être satisfaisant. La décision de Darren England, arbitre assistant vidéo, en demandant à Christopher Kavanagh de vérifier si le but du remplaçant de West Ham, Callum Wilson, devait être validé, était sans aucun doute monumentale et valait plusieurs millions de livres.» Finalement, elle a penché en faveur d’Arsenal.

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Une décision qui vaut son pesant d’or

Le Daily Mail est aussi revenu sur ce fait de jeu. «L’équipe de Nuno pensait avoir égalisé grâce à une frappe de Callum Wilson, mais après 17 visionnages du ralenti, l’arbitre vidéo Darren England a annulé le but après avoir repéré la main de l’attaquant Pablo sur le bras du gardien d’Arsenal, David Raya.» Une injustice pour certains consultants, dont Peter Schmeichel. L’ancien gardien de MU a déclaré : « cette décision est tout simplement scandaleuse à bien des égards. Ce qui me met vraiment en colère, c’est qu’Arsenal ne serait jamais en tête du championnat si un coup franc avait été sifflé. C’est comme ça qu’ils ont marqué autant de buts : en bloquant les joueurs, en les retenant, en faisant toutes sortes de choses, et puis on en arrive là… il faut cinq minutes pour la VAR. »

Le Danois poursuit : « Darren England, l’arbitre VAR, il lui faut cinq minutes. Il relance le ralenti encore et encore. Cela, en soi, jette un doute énorme sur cette décision. Ce ne peut pas être un coup franc, c’est impossible. Je trouve ça tellement injuste, je ne comprends pas pourquoi tout d’un coup c’est un coup franc, parce qu’aucune équipe n’en a bénéficié jusqu’à présent. tout au long de la saison. Tout ça, c’est tout simplement absurde, et la décision prise aujourd’hui est vraiment mauvaise à bien des égards. » Un avis qui est aussi celui de Nuno Espirito Santo, le coach des Hammers. « Nous ne comprenons pas tous ce qui constitue une faute et ce qui n’en est pas une. Je pense que même les arbitres s’y perdent parfois.»

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West Ham et l’Angleterre scandalisés

Le Protugais, dont le club envisage de réclamer les audios de la VAR et de porter plainte, ajoute : «ces dernières saisons, on a vu beaucoup de prises, de joueurs s’accrocher presque comme au catch. Et c’est agaçant. Parfois c’est sanctionné, parfois non. Et aujourd’hui, c’est frustrant. Parce que si on regarde chaque match de Premier League, que se passe-t-il ? Où se situe la limite, entre la frontière de ce qui est considérée comme une faute et ce qui ne l’est pas ? Je parle du manque de cohérence, je pense que tout le monde est perdu. Je pense donc qu’il revient aux arbitres de dicter ce qui constitue une faute, ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas. Car il semble que les règles ont changé. Et tout le monde est confus et frustré. Les joueurs ne comprennent pas.»

Le capitaine de West Ham, Jarrod Bowen, estime que c’était une très mauvaise décision. «Les gardiens de but sont mieux protégés que les joueurs de champ. Il y a beaucoup de contacts et de luttes dans la surface. Le gardien doit s’attendre à des contacts. Il y aura forcément des duels. Si vous regardez l’écran pendant cinq minutes, vous trouverez forcément quelque chose. Je suis sûr que si vous regardez assez longtemps, vous trouverez aussi quelque chose. Est-ce que je pense que c’est la bonne décision ? Non.» Certains consultants, comme Roy Keane, estiment que cette décision était juste. « La seule chose à dire, c’est : le VAR va tout vérifier, alors ne touchez pas le gardien ! Et surtout, ne le faites pas pendant trois ou quatre secondes. C’était vraiment stupide de la part de West Ham. Il ne faut pas commettre une faute aussi évidente, car elle sera examinée.»

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Un classement de PL influencé par la VAR

Pour l’ancien arbitre, Mark Halsey, cela servira d’exemple. « À mon avis, ils (les arbitres, ndlr) ont pris la bonne décision. Il y avait deux fautes. La pression sur Darren et Chris était flagrante. C’était une décision capitale, compte tenu des enjeux. Donc, à mon avis, ils ont pris la bonne décision. Mais pour moi, nous devons sévir davantage contre ces prises dangereuses. » Dans le camp des vainqueurs, Mikel Arteta a félicité l’arbitre. « Aujourd’hui (hier), j’ai réalisé à quel point le travail de l’arbitre est difficile et important. Car on parle d’un moment qui peut décider de l’histoire de deux clubs immenses. Je trouve que c’était une décision très courageuse, mais parfaitement cohérente avec ce dont ils ont parlé tout au long de la saison. Et aujourd’hui, je dois les féliciter, au moins d’avoir laissé la possibilité à un arbitre de trancher. Loin des projecteurs et du chaos, pour lui permettre de prendre la bonne décision en toute clarté. Et quand on regarde l’action sous cet angle, je pense qu’il s’agit d’une erreur flagrante, donc le but doit être refusé. » Ce qui est sûr, c’est que cette victoire fait clairement les affaires des Gunners, en tête du championnat avec 79 points, soit 5 de plus que Manchester City qui a un match en retard à jouer.

Arsenal pourrait être sacré champion d’Angleterre en cas de victoire contre Burnley et Crystal Palace. Mais selon les experts en données d’ AceOdds, qui ont été contactés par The Sun, l’état du championnat serait un poil différent sans les interventions controversées de la VAR. «Arteta et ses coéquipiers resteraient en tête du championnat, mais leur avance serait encore plus réduite qu’elle ne l’est déjà. Au lieu d’un écart de cinq points, avec un match en moins pour Manchester City, un seul point séparerait les deux équipes. Si son équipe parvenait à remporter son match en retard, le titre serait alors entre les mains de Pep Guardiola, qui aborderait les trois derniers matches avec deux points d’avance.» Cette décision a d’ailleurs été difficilement encaissé chez les Sktblues. «Manchester City a été secoué par une décision controversée de la VAR en fin de match lors du déplacement d’Arsenal à West Ham, un but des Hammers ayant été refusé dans le temps additionnel pour une faute commise en amont de l’action (…) Si Manchester City peut encore rattraper Arsenal, la décision d’annuler le but tardif de West Ham pourrait bien avoir un impact considérable sur le destin des champions cette saison», assure le Manchester Evening News.