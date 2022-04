AS Monaco : Mamadou Coulibaly va signer un contrat professionnel

Mamadou Coulibaly, milieu de terrain de 18 ans formé à l'AS Monaco et sous contrat aspirant jusqu’en juin 2022, faisait partie des jeunes talents que l’on pouvait craindre de voir partir cet été. Or, selon nos informations, le jeune joueur monégasque devrait bel et bien poursuivre l'aventure avec le club de la Principauté en signant son premier contrat professionnel. Surclassé avec les U19 depuis la saison dernière, Coulibaly (international français U17), courtisé par le FC Barcelone, le Bayer Leverkusen, l'Atlético Madrid, l'AC Milan, et Manchester City, a déjà inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives cette saison avec son club formateur (Les U19 de Monaco sont même premiers de leur groupe et qualifiés pour les playoffs).

Une bonne nouvelle pour les Rouge et Blanc, qui plus est quand on connaît l'exode habituel de leurs jeunes promesses (comme par exemple Hannibal Mejbri a Manchester United). Le discours de Paul Mitchell et la stratégie du club monégasque de donner sa chance aux jeunes de l’académie (à l’image de benoit Badiashile) a permis de convaincre le milieu box to box de rester dans son club formateur. Représenté par la société One Team Management (qui gère aussi des talents comme l’attaquant niçois Evann Guessand ou le défenseur toulousain Anthony Rouault) et dont l’un des dirigeants est Bruno Skropeta (ancien directeur général adjoint de l’AS Monaco et du PSG), Mamadou Coulibaly ne sera pas un candidat à l’exode cette année pour le plus grand plaisir du club monégasque.