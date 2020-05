OL : le Celtic chaud sur Amine Gouiri mais...

Amine Gouiri (20 ans) est l'un des noms qui revient le plus souvent au moment d'évoquer les pépites du centre de formation de l'OL. Féru de joueurs français, le Celtic a pris conscience du talent du jeune attaquant et a selon Le Progrès réfléchi à le rapatrier à Glasgow. Cependant, les Bhoys se sont vite rendus à l'évidence et seraient en passe de laisser tomber le dossier.

Le quotidien régional rapporte que le prix demandé par l'OL, dont celui-ci n'a pas été communiqué, est trop élevé pour la formation écossaise. De plus, celui qui a fait cinq apparitions avec l'équipe première de l'OL cette saison souhaite s'imposer dans son club formateur. Ainsi, un départ n'est pas envisagé. Pour rappel, l'attaquant lyonnais a refusé de rejoindre Nimes qui souhaitait le relancer cet hiver pour lui donner du temps de jeu.