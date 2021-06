Euro 2020, EdF : bonne nouvelle pour Thomas Lemar

Alors que l'équipe de France est déjà inquiète pour Lucas Hernandez et Lucas Digne, touchés contre le Portugal mercredi soir (2-2), Marcus Thuram et Thomas Lemar ont quitté prématurément l'entraînement ce jeudi... Le premier semblait souffrir de l'adducteur droit alors que le second aurait lui reçu un coup à la jambe gauche. Mais l'ailier de l'Atlético de Madrid semble aller mieux.

La suite après cette publicité

Aidé par deux membres du staff pour quitter la pelouse il y a quelques heures, Thomas Lemar «peut remarcher sans aide extérieure» écrit L'Equipe ce jeudi soir. Les premières nouvelles sont donc rassurantes concernant le joueur de 25 ans. Et le quotidien sportif ajoute même que, pour le moment, la suite de son Euro n'est pas remis en cause.