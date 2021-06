Xavi se met sur le marché et vise un club de très haut niveau !

Lorsque les jours d’Ernesto Valverde et de Quique Setién étaient comptés au FC Barcelone, le nom de Xavi est souvent revenu. Et pour cause. Exilé au Qatar depuis 2015, l’ancien milieu de terrain emblématique des Blaugranas a été sollicité à deux reprises par l’ancien président culé, Josep Maria Bartomeu, mais a toujours préféré décliner l’offre. Bis repetita ces derniers mois, une fois Joan Laporta revenu au pouvoir. Annoncé comme possible successeur d’un Ronald Koeman estampillé Bartomeu, le champion du monde 2010 a prolongé son contrat avec Al-Sadd jusqu’en 2023.

La suite après cette publicité

De quoi mettre un terme aux rumeurs concernant un retour en Europe ? Pas vraiment. À l’occasion de la présentation de son campus estival, Xavi s’est clairement mis sur le marché et a fait un très bel appel du pied à son club de cœur. « Je suis toujours sur le marché. Je suis entraîneur depuis deux ans et j’ai une très bonne relation avec Laporta. Il décide, moi je n’ai pas pu parler avec lui. Ils ont décidé de continuer l’aventure avec Koeman et je lui souhaite le meilleur. J’imagine que s’ils ont décidé ça, c’est pour le meilleur du club. Je suis toujours au courant de ce que fait le Barça parce que je suis un culé. Mais je n’ai eu aucun contact avec la direction depuis trois ou quatre mois. Je ne sais pas quand ce moment arrivera », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

Xavi ne veut pas d'une petite équipe

« Je suis sur le marché, mais je ne suis pas pressé. C’est un rêve. Je n’imaginais pas recevoir deux offres pour revenir, mais elles sont bien venues. J’essaie de me préparer au jour où le Barça, ou un autre club, viendra. Je suis prêt, mais je ne suis pas pressé. » Koeman confirmé dans ses fonctions, mais sous contrat jusqu’en 2022, Xavi semble donc cibler un come-back en Catalogne une fois le bail du Batave terminé, voire avant si ce dernier se fait débarquer. En tout cas, le coach d’Al-Sadd affiche des ambitions élevées.

« Je me sens prêt, même si je comprends qu’on puisse penser le contraire. Mais je le suis. Je connais le club, l’équipe et tout l’environnement. Koeman a le droit de continuer. Ça ne me blesse pas d’être remis en question. Zidane et Guardiola ont eux aussi été critiqués quand ils sont débuté (leur carrière de coach). Mais je n’entraîne pas des enfants, j’entraîne des professionnels. Je n’écarte rien (comme future proposition). Je suis bien à Doha, c’est une bonne expérience. Le championnat n’est pas très suivi, mais c’est une ligue très compétitive. Mais j’étudierais tout ce qui se présentera. Mon idée ce n’est pas le Barça B. Ce ne serait pas un drame d’entraîner un club formateur, mais je veux entraîner au plus haut niveau. » On ne peut pas faire plus clair.