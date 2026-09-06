Nice : rupture d’un ligament croisé pour Antoine Mendy

Terrible nouvelle pour Antoine Mendy et l’OGC Nice. Blessé samedi lors du match nul face au Mans (1-1), le défenseur niçois souffre d’une rupture d’un ligament croisé du genou gauche, comme l’ont confirmé les examens passés ce dimanche. Entré en jeu à un quart d’heure de la fin de la rencontre, l’international sénégalais avait été contraint de quitter ses partenaires après une mauvaise réception et une vive douleur au genou. Les premières inquiétudes du staff médical se sont malheureusement confirmées et le joueur devrait désormais être éloigné des terrains pendant de nombreux mois.

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Blessé hier face au Mans, Antoine Mendy a passé des examens qui ont malheureusement confirmé une rupture d’un ligament croisé du genou gauche.



Courage Antoine. ❤️



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Un énorme coup dur pour le joueur formé au Gym, où il a franchi toutes les étapes avant de découvrir l’équipe professionnelle. Dans son communiqué, l’OGC Nice a tenu à afficher tout son soutien à son défenseur et insiste sur le fait qu’il ne sera « jamais seul » durant sa longue convalescence. Coéquipiers, staff, salariés et supporters sont appelés à l’accompagner jusqu’à son retour sur les terrains. Pour Mendy débute désormais une longue période de soins et de rééducation, avec l’objectif de retrouver à terme le maillot rouge et noir.