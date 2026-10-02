Équipe de France, Zinédine Zidane : « sur le match, il n’y avait pas photo »

Tout le monde rêvait du scénario parfait pour le grand retour de l’équipe de France au Stade de France, et la grande première de Zinedine Zidane, le sélectionneur à domicile. Mais l’Italie a frustré les Bleus en égalisant sur une erreur technique française. Sur TF1, Zizou a préféré clairement retenir le positif, malgré la frustration du match nul (1-1).

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« Je suis très déçu pour eux, on méritait mieux, mais le foot, c’est comme ça. On a eu les occasions pour tuer le match. Je suis fier de mes joueurs : le contenu est bon, dans le pressing, sur les 1 contre 1, ils ont été exemplaires. Moi, forcément, je suis frustré pour eux. Ils ont tout donné, ont été très bons, mais c’est encourageant. On n’a pas gagné, mais il faut qu’on se repose. À la fin, à 10, on aurait pu en prendre un deuxième, alors que sur le match, il n’y avait pas photo », a-t-il déclaré, en guise de première réaction.

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Zidane satisfait malgré tout

Le nouvel entraîneur tricolore a malgré tout ciblé ce qui avait manqué au cours d’une première période maîtrisée, mais sans grande occasion de but. « On a eu la possession en première, un peu stérile. On a essayé de rectifier ça à la mi-temps. Recevoir toujours le ballon dans les pieds, oui, mais pour faire mal à l’adversaire, il faut prendre les espaces de temps en temps et on l’a fait en début de 2e. Sur le contenu, on a mis des choses en place. Eux ont joué leur jeu, plutôt défensif, à l’italienne, en contre. On a été équilibré avec nos joueurs. On n’a pas été trop en danger, sauf peut-être à la fin », a-t-il admis, oubliant au passage deux grosses occasions italiennes en première période.

Il a reconnu également que l’égalisation italienne avait été un grain de sable dans la machine française. Mais il retient que ses consignes, avec notamment un bon pressing, ont été appliquées par ses joueurs. « Je suis très satisfait. Je leur ai dit, oui il n’y a pas le résultat mais ils peuvent être fiers sur le contenu. Ce sont des choses qu’on met en place, qu’on fait bien, qu’on prépare. Quand on prépare des choses et qu’on le fait sur le terrain, je ne peux être que satisfait », a-t-il assuré. Un premier couac en termes de résultat dans sa jeune carrière de sélectionneur, mais le sentiment d’un groupe qui continue de bien retranscrire ce qu’il demande. Prochaine étape, la Belgique, au même endroit, lundi.