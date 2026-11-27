Vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière face à Arsenal, le PSG est d’ores et déjà qualifié pour la finale de la Coupe Intercontinentale qui se tiendra le mercredi 16 décembre au stade Ahmad ben Ali, à Al Rayyan (Qatar). Si l’adversaire des Parisiens n’est pas encore connu, le diffuseur de la rencontre l’est désormais.

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La chaîne qatarie beIN SPORTS a en effet annoncé ce vendredi qu’elle diffuserait la rencontre en exclusivité. Le coup d’envoi sera donné à 17h00. Le PSG connaitra son adversaire le 12 décembre après le duel entre le club sud-africain du Mamelodi Sundowns FC, champion de la CAF, et le vainqueur du match des Amériques opposant les Mexicains de Toluca FC, champion de la Concacaf, et le futur gagnant de la Copa Libertadores.