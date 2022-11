CdM 2022, EdF : Aurélien Tchouameni dément la polémique autour du départ de Karim Benzema

La suite après cette publicité

Interrogé à l'issue de la victoire acquise face au Danemark (2-1) dans le groupe D de la Coupe du Monde au Qatar, le milieu de terrain de l'équipe de France Aurélien Tchouameni (22 ans), titulaire pour la deuxième fois de rang dans ce Mondial qatari après l'Australie (succès 4-1), a tenu à démentir la polémique autour du départ de son compatriote Karim Benzema, sur blessure, qui aurait libéré certains joueurs de l'effectif de Didier Deschamps.

«Le groupe se sent bien, on vit bien tous ensemble, d’ailleurs, je voulais revenir sur quelque chose qu’on a vu concernant le départ de Karim, sur le fait qu’on se sentait mieux depuis qu’il était plus là. C’est totalement faux parce que même quand il était là ça se passait déjà très bien. On a tous été peinés par ces différents forfaits. En tout cas, ce que je peux vous dire c’est que depuis qu’on est arrivé, ça se passe super bien entre nous», a-t-il expliqué dans des propos rapportés par RMC Sport.