Premier League : Chelsea retarde le sacre de Manchester City !

Une balle de match de manquée. Vingt-et-un jours avant de se retrouver en finale de Ligue des Champions au stade Atatürk d'Istanbul (Turquie), Blues et Skyblues ont croisé le fer à l'Etihad Stadium cet après-midi, pour le compte de la 35e journée de Premier League. Trois et quatre jours après avoir respectivement éliminé le Real Madrid (1-1, 2-0) et le Paris Saint-Germain (2-1, 2-0) de la C1. Si le match était à enjeu pour Chelsea, qui devait éviter le retour de West Ham, c'était moins le cas pour City qui espérait surtout valider son sacre dès la 35e levée. C'est manqué.

La suite après cette publicité

Avec l’énergie émotionnelle et physique que comporte une qualification en Ligue des Champions, il n’y avait rien d’étonnant aux larges turn-over effectués de part et d’autre au coup d’envoi. Cinq changements à Chelsea, neuf à Manchester. Conséquence directe : le match a commencé sur un tout petit rythme. Antonio Rüdiger est revenu effacer une bourde d’Andreas Christensen dans les pieds d’un Ferran Torres globalement trop timide dans le premier acte (4e), avant qu’un coup à trois bandes profite à Benjamin Mendy, qui n’a pas cadré (8e). Moins de dix minutes plus tard, Nathan Aké a bien failli mettre à profit un moment de confusion dans la surface de Chelsea sur corner, mais lui non plus n’a pas trouvé le cadre (17e).

Agüero se manque et sort, Ziyech marque

Les Blues ont répliqué par Timo Werner (32e) et Hakim Ziyech (43e), mais c’est bien les locaux qui ont ouvert la marque par Raheem Sterling, pourtant en manque criant de confiance actuellement. Andreas Christensen s’est encore déchiré, ce qui a cette fois servi les intérêts de Gabriel Jesus, qui s'est emparé du ballon dans la surface des Blues, à droite, avant de servir Sergio Agüero, face au but. Mais l'Argentin a raté son contrôle ! Pas Raheem Sterling, qui en arrivant comme une balle, a propulsé le cuir au fond des filets de Mendy (1-0, 45e+2) ! Le match a enfin (re)pris vie. Et, Gabriel Jesus, malicieux, a obtenu un penalty sur le buzzer, suite à une intervention de Billy Gilmour (45e+3). Agüero pour l’histoire, deuxième chance. Encore loupé. Une panenka retombée dans les bras de Mendy plus tard, les deux équipes ont retrouvé les vestiaires.

Après la pause, City a encore perdu en maîtrise et Chelsea a semblé revanchard. Naturellement, c'est Christian Pulisic qui a décoché une première banderille, après un slalom de Marcos Alonso (61e). Et presque dans la foulée, une perte de balle de Rodri, puis un jeu à trois entre Azpilicueta, Pulisic et Ziyech a mis en bonne position le Marocain, qui a placé un tir hors de portée d'Ederson (1-1, 63e). Visiblement, Guardiola a peu goûté l'esprit d'initiative du « Kun », qu'il a sorti avec Ferran Torres, pour İlkay Gündoğan et Phil Foden (71e). Mais c'est toujours les Blues qui ont poussé. Reece James a déposé Benjamin Mendy côté droit et centré devant le but, mais, accroché par Ruben Dias au départ, Werner a été un peu court pour propulser le ballon au fond (73e). Chelsea a encore marqué deux fois en position de hors-jeu, par Werner (79e) et Callum Hudson-Odoi (81e). Et finalement, au bout du bout, après une action litigieuse sur Sterling dans la surface, c'est l'équipe qui en voulait le plus qui l'a emporté grâce à Marcos Alonso (2-1, 90e+3). La formation de Thomas Tuchel passe troisième, un point devant Leicester, alors que City devra gagner son prochain match ou attendre une défaite de Manchester United face à Aston Villa demain pour faire main basse sur le titre.