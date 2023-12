L’Arabie saoudite sous le charme de Cristiano Ronaldo

En janvier 2023, l’Arabie saoudite frappait très fort en recrutant Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d’Or quittait Manchester United et s’engageait du côté d’Al-Nassr. Un transfert qui a changé l’histoire de la Saudi Pro League et du football en Arabie saoudite puisque par la suite, d’autres stars ont aussi rejoint le championnat. Et dans un entretien accordé à Sky Sports, Michael Emenalo, directeur du football de la Saudi Pro League, s’est confié sur les bénéfices immenses de l’arrivée de CR7 en Arabie saoudite.

«En tant qu’administrateur de cette ligue, je suis reconnaissant pour ce qu’il apporte. Cristiano est un merveilleux exemple dans notre secteur, il a été l’un des premiers acteurs à investir activement en lui-même en tant que produit pour sa profession. Ce qu’il fait à l’âge où il a maintenant, c’est comme Lebron James, c’est très unique. Nous sommes vraiment fiers de lui et personnellement, je suis très respectueux des contributions qu’il apporte à notre ligue.Il a été mis au défi ici. Il a traversé de nombreuses sécheresses et est revenu et a élevé son niveau. Son niveau de talent, il y a des raisons pour lesquelles il est dans les discussions comme étant de classe mondiale. C’est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, il a une mentalité de classe mondiale pour s’aligner sur des talents de classe mondiale… Il a été une merveilleuse recrue pour la ligue», a ainsi confié celui qui est resté 2 ans en tant que directeur sportif de l’AS Monaco (2017-2019).