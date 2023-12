Une loi anglaise va empêcher les clubs de participer à la Super League !

La Super League enflamme cette journée du 21 décembre. Défendu par le Real et le Barça, ce projet visant à créer une nouvelle compétition européenne avec 64 clubs attire également son lot de critiques. Rapidement, de nombreux clubs ont ainsi exprimé leur désaccord avec cette formule révolutionnaire. À noter, à ce titre, le communiqué très tranché de la Premier League, s’opposant fermement à cette Super League. Dans cette optique, le gouvernement britannique a d’ailleurs pris les choses en main. Après avoir déclaré, le 7 novembre dernier, que la Super League européenne était "fondamentalement non compétitive" et "menaçait de saper la pyramide du football contre la volonté des supporters, le pouvoir outre-Manche a réaffirmé sa volonté d’instaurer une nouvelle loi.

Le gouvernement anglais a, en effet, confirmé ce 21 décembre la promulgation de cette loi pour le début 2024. Une loi visant à interdire formellement aux clubs anglais de participer à des compétitions de type 'Super League’. La loi devrait également indiquer clairement qu’ils ne pourront jouer qu’en Premier League, FA Cup et aux compétitions organisées par l’UEFA et la FIFA. Le message est clair…