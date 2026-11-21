Devenu à l’été 2026 la recrue la plus chère de l’histoire du Real Madrid pour 125 millions d’euros hors bonus, Yan Diomandé aurait bien pu évoluer en Ligue 1. Dans un entretien accordé à RMC Sport, le président de Leganés a révélé que l’AS Monaco avait tout tenté dès l’été 2025 pour s’attacher les services de l’attaquant ivoirien, alors que ce dernier venait à peine d’enchaîner ses dix premiers matchs en Liga après avoir débuté l’année en cinquième division espagnole. « Monaco, par exemple, était très intéressé et insistait beaucoup pour le recruter », a confié le dirigeant madrilène, qui refusait catégoriquement d’ouvrir la porte aux négociations.

La suite après cette publicité

Frustré par l’intransigeance du club espagnol, le club de la Principauté a finalement vu la pépite d’Abidjan lui filer sous le nez au profit du RB Leipzig, premier prétendant à avoir contacté la fédération espagnole pour lever directement sa clause libératoire estimée à 20 millions d’euros. Un énorme regret pour l’ASM, tant le jeune prodige de 19 ans a depuis explosé au plus haut niveau, signant une saison pleine en Bundesliga avec 16 buts et 10 passes décisives avant de bousculer aujourd’hui la hiérarchie de José Mourinho chez les Merengues aux côtés de Kylian Mbappé.