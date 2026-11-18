En conférence de presse, quelques minutes après son officialisation, Philippe Diallo a également été interrogé sur la composition de son équipe de campagne pour la présidence de la FIFA. Le président de la FFF assure avoir déjà consulté de nombreux acteurs du football international afin de préparer son projet, mais ne souhaite pas encore dévoiler les personnalités qui l’accompagneront. « Je ne souhaitais pas être juste dans une démarche critique. On va aussi apporter et contribuer. Même sans être candidat, j’ai consulté des dizaines de personnes liées à la FIFA, d’actuels ou anciens des représentants d’organisation internationale pour voir comment elles étaient gouvernées. Et des experts de la bonne gouvernance. On finalise la synthèse. L’équipe qui va m’accompagner sera dévoilée plus tard », a-t-il expliqué.

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Le dirigeant français a également précisé l’une des principales orientations qu’il souhaite défendre dans le cadre de sa candidature, avec une nouvelle organisation du pouvoir au sein de l’instance mondiale. « Il ne peut plus y avoir une forme de gouvernance solitaire où les grands enjeux du football sont décidés sans aucune transparence. Je vais proposer une gouvernance ouverte, une gouvernance collégiale. Où le président est en charge de la stratégie, de la vision mais qu’il laisse son secrétaire général gérer les affaires courantes de la FIFA. »