Qualifs CdM 2022 : avec un Kylian Mbappé en feu, l'équipe de France réalise un festival offensif et file au Qatar

A l'occasion de la 9ème journée des éliminatoires au Mondial 2022 zone Europe, l'équipe de France recevait le Kazakhstan au Parc des Princes. L'enjeu demeurait limpide pour les Bleus : valider leur billet pour le Qatar en s'assurant la première place du groupe D. Pour atteindre cet objectif, Didier Deschamps alignait un 3-4-1-2 avec le duo Benzema, Mbappé en pointe. De son côté, Talgat Baysufinov optait pour un 5-3-2 avec le duo Aimbetov, Omirtayev en attaque. Les champions du monde ne tardaient pas à prendre les devants. Sur la gauche, Benzema décalait Théo Hernandez qui distillait un bon centre pour Mbappé qui concluait de l'intérieur du pied (1-0, 6e). Idéalement lancés, les Bleus réalisaient le break six minutes plus tard. Bien décalé sur la droite par Koundé, Coman évitait la sortie hasardeuse du gardien et servait sur un plateau Mbappé qui poussait le ballon au fond des filets (2-0, 12e). Sur un nuage, l'attaquant français inscrivait un triplé juste après la demi-heure de jeu. Toujours sur la droite, Coman distillait un excellent centre le numéro dix tricolore qui ajustait Pokatilov de la tête (3-0, 32e).

Le festival offensif français se poursuivait au retour des vestiaires. Théo Hernandez sur la gauche profitait d'une mésentente des défenseurs pour s'emparer du ballon et servait Benzema qui trompait Pokatilov (4-0, 55e). Quatre minutes plus tard, les champions du monde régalaient une nouvelle fois. Benzema combinait avec Mbappé qui remisait pour l'attaquant du Real Madrid pour un conclusion en toute tranquillité (5-0, 59e). Jamais inquiétés, les hommes de Deschamps marquaient un sixième but par Rabiot de la tête à la réception d'un corner frappé par Griezmann (6-0, 75e). Dans les dix dernières minutes, l'équipe de France jamais rassasiée, obtenait un penalty suite à une semelle sur Griezmann dans la surface (82e). Le numéro sept français ne tremblait pas et transformait la sentence (7-0, 84e). En feu ce soir, Kylian Mbappé s'offrait un quadruplé sur une offrande de Diaby (8-0, 87e). Avec cette nouvelle victoire, les Bleus repoussaient la Finlande à quatre longueurs et validaient leur ticket pour la Coupe du Monde au Qatar.

