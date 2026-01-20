Sporting CP - PSG : les compositions officielles

La Ligue des champions est de retour avec la septième journée de la phase de ligue et le déplacement du PSG à Lisbonne sur la pelouse du Sporting CP (coup d’envoi 21h00, un match à suivre sur FM). Avec 13 pts, Paris est 3e après six journées et pourrait faire un grand pas vers le top 8 et les huitièmes de finale en cas de victoire ce soir. En face, le club portugais est actuellement qualifié pour les barrages avec une 14e place et 10 points mais peut prétendre à mieux en cas de succès face au champion d’Europe.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Luis Enrique dispose d’un groupe réduit avec les absences de Safonov, Lee, Hakimi, Hernandez, Joao Neves et Mbaye. Chevalier va garder le but parisien avec Zaïre-Emery à droite de la défense avec Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes. Mayulu accompagne Vitinha et Fabian Ruiz au milieu alors que devant Doué débute avec Dembélé et Barcola, préféré à Kvaratskhelia. Côté Sporting, Rui Borges a également son lot d’absents (Diomandé, Quenda, Gonçalves, Nuno Santos, Ioannidis) mais reste fidèle à son 4-2-3-1. Mangas débute à gauche de la défense avec notamment Inacio et Fresneda. L’ancien du Barça Trincao est aligné en numéro 10 derrière Luis Suarez, passé par l’OM, alors que les côtés de l’attaque seront animés par Araujo et Catamo.

Les compositions officielles :

Sporting CP : Rui Silva - Fresneda, Reis, Inacio, Mangas - Morita, Simoes - Catamo, Trincao, Araujo - Luis Suarez.

La suite après cette publicité

PSG : Chevalier - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Mayulu, Vitinha, Fabian Ruiz - Doué, Dembélé, Barcola.

Toute la 7ᵉ journée de Ligue des Champions est disponible sur les chaînes CANAL+. [Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.]