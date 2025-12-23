CAN 2025 : la RDC réussit son entrée face au Bénin mais peut aussi remercier le VAR !

Ces dernières semaines, sur le continent africain, la RDC est assurément l’équipe à suivre. Après avoir brillamment remporté le tournoi africain des barrages au Mondial 2022, les Léopards devaient confirmer leur statut de sérieux outsider lors de cette CAN 2025 au Maroc. Pour le premier match dans la compétition, les coéquipiers de Chancel Mbemba affrontaient le Bénin à Rabat. L’occasion pour Sébastien Desabre, coach de la RDC, de montrer qu’il peut compter sur un effectif tout de même très impressionnant.

Car ce mardi, la RDC se présentait avec un onze très compétitif sur le papier, avec un secteur défensif composé de Mbemba, Tuanzebe, Masuaku et Wan-Bissaka. Au milieu, la pépite Noah Sadiki était évidemment titulaire, tout comme l’expérimenté Cédric Bakambu sur le front de l’attaque. En bref, tout était réuni pour voir une belle équipe congolaise face à un adversaire forcément moins compétitif sur le papier. Et dès le début du match, la logique était respectée.

La RDC sauvée par le VAR !

La RDC déroulait son football et se montrait dangereuse grâce à la vitesse de ses attaquants. La défense béninoise semblait un peu perdue sur le terrain et ne parvenait pas à contenir les vagues adverses. Après un petit quart d’heure de jeu, la RDC finissait logiquement par ouvrir le score. C’est Théo Bongonda, sur une ouverture de Masuaku, qui profitait d’un geste incompréhensible de Yohan Roche pour ouvrir le score. Le défenseur béninois, croyant être tranquille, se baissait pour laisser passer le long ballon de Masuaku en direction de son gardien. Mais Bongonda jaillissait et n’avait plus qu’à tromper sans forcer Allagbe (1-0, 15e). Dans la foulée, l’attaquant du Spartak Moscou se procurait deux autres grosses occasions mais ne trouvait pas le cadre.

Dominatrice pendant encore 20 minutes, la RDC se laissait endormir petit à petit dans cette rencontre et le Bénin tentait donc d’en profiter pour égaliser. Les Guépards (anciennement surnommés « les Écureuils ») mettaient la pression sur le but de Mpasi mais faisaient preuve d’une maladresse assez folle dans le dernier geste. Techniquement, les deux équipes ne semblaient pas vraiment réussir à gérer la pression. Mais le Bénin aura au moins eu le mérite de pousser jusqu’au bout, faisant sérieusement douter une équipe de la RDC qui s’était vu refuser le but du break de Bakambu au retour des vestiaires. Le score ne bougera plus malgré une dernière grosse occasion de Tosin (90e). La RDC peut sourire et peut aussi remercier le VAR, qui a cessé de fonctionner en raison d’une panne pile au moment où Mbemba s’était rendu coupable d’une main dans la surface. Le Bénin peut s’estimer lésé et avoir de gros regrets après ce match.