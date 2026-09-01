Jonathan Rowe quitte Bologne et s’engage à l’Atalanta pour 40 M€

L’été de Jonathan Rowe aura finalement été particulièrement mouvementé. Arrivé à Bologne il y a tout juste un an après son passage à l’OM, l’ailier anglais de 23 ans s’était rapidement imposé comme un élément important du dispositif bolognais. Sa première saison en Italie, conclue avec 43 apparitions, huit buts et quatre passes décisives, avait logiquement attiré les convoitises à l’approche de la dernière ligne droite du mercato. Parmi les prétendants, l’Atalanta s’est rapidement positionnée avec la volonté de convaincre Bologne de lâcher son joueur. Une première offensive à hauteur de 30 millions d’euros avait ainsi été formulée par la Dea avant d’être repoussée par la direction italienne, qui entendait conserver l’un de ses joueurs offensifs majeurs.

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Le dossier s’est ensuite accéléré de manière spectaculaire ces dernières heures. Comme nous vous le révélions la semaine dernière, l’Atalanta est revenue à la charge avec une proposition nettement supérieure, portée cette fois à 40 millions d’euros. Une offre qui n’a pourtant pas davantage convaincu Bologne, toujours déterminé à résister aux assauts bergamasques. Puis, comme nous vous l’indiquions par la suite, le club lombard a encore renforcé son offensive avec une offre orale de 40 millions d’euros assortie de 4 millions d’euros de bonus potentiels. De son côté, Jonathan Rowe n’était pas insensible à la perspective de rejoindre l’Atalanta. L’ancien Marseillais était séduit par le projet proposé et cette ouverture a forcément contribué à faire évoluer un dossier qui semblait encore fermé quelques jours auparavant.

L’un des plus gros dossiers estivaux en Italie

Et après quelques jours de bouclage, c’est désormais officiel, Jonathan Rowe quitte Bologne pour rejoindre l’Atalanta. Le club bergamasque a annoncé ce mardi la signature de l’ailier anglais, mettant ainsi un terme à un dossier qui aura animé les dernières heures du mercato italien. Après plusieurs offensives de la Dea et plusieurs refus de la formation rossoblù, les deux clubs ont finalement trouvé un accord pour permettre au joueur de poursuivre sa carrière à Bergame. Une issue qui vient confirmer les informations que nous vous révélions ces derniers jours sur l’intensification des discussions et la volonté de l’Atalanta de faire de Rowe l’une de ses recrues offensives majeures.

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L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille rejoint officiellement l’Atalanta après une seule saison sous les couleurs de Bologne. Arrivé en Italie à l’été 2025, l’international anglais Espoirs s’était rapidement installé dans le paysage bolognais et avait réalisé un exercice convaincant avec 43 rencontres disputées, huit buts et quatre passes décisives. Séduit par le projet bergamasque, Rowe avait également donné son accord pour rejoindre la Dea, contribuant à faire avancer une opération longtemps bloquée par les exigences de Bologne. L’Atalanta aura finalement obtenu gain de cause après avoir considérablement renforcé sa proposition initiale, et peut désormais compter officiellement sur le joueur de 23 ans pour la suite de sa saison.