Ole Gunnar Solskjaer scelle l'avenir de Paul Pogba, le premier but de Jack Grealish enflamme l'Angleterre

L'annonce forte d'Ole Gunnar Solskjaer sur l'avenir de Paul Pogba

Si l'avenir de Paul Pogba est toujours aussi flou, pour son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, c'est une certitude, il sera un joueur des Red Devils cette saison. « Il y a des négociations avec les représentants de Paul et le club. Moi et Paul travaillons ensemble tous les jours ici et nous essayons de nous améliorer, d'améliorer l'équipe et de prendre du plaisir», a-t-il commenté en conférence de presse. Si le coach mancunien à fait connaître sa position, l'intéressé reste mué dans le silence. A quelques jours de la fin du mercato estival, le dossier Paul Pogba risque de tenir en haleine toute l'Angleterre.

L'Angleterre en folie avec le premier but de Jack Grealish

Manchester City a infligé une manita à Norwitch City lors de la 2ème journée de Premier League. La nouvelle recrue Jack Grealish a participé à la fête en inscrivant son premier but sous ses nouvelles couleurs. Un but chanceux du genou après un centre de Gabriel Jesus, qui fait tout de même la Une de tous les tabloïds anglais en ce dimanche matin. «Jack vers le futur», écrit le Daily Star dans son édition du jour. Des débuts réussis pour la recrue la plus chère de l'histoire de la Premier League qui devrait lui permettre de jouer encore plus libéré.

Retournement de situation pour Marcus Thuram à l'Inter Milan

Alors que l'Inter Milan a impressionné pour ses débuts en battant le Genoa sur le score de 4-0, le club lombard est toujours à la recherche d'un attaquant. Ces derniers jours, la piste Marcus Thuram a été explorée. Une offre proche de 30M d'euros était même évoquée. Mais la blessure du joueur de l'attaquant du Borussia M'Gladbach remet en cause ce transfert. Selon la Gazzetta dello Sport, la priorité serait désormais Joaquin Correa, attaquant de la Lazio. Affaire à suivre.