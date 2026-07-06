Coupe du Monde 2026 : Kylian Mbappé répond à la sénatrice raciste paraguayenne !

« Cette brute n’a même pas appris à écrire. Au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu’il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû lui faire un doigt d’honneur, Orlando Gill. Je le fais au Sénat et il ne se passe rien. Un Camerounais colonisé, qui fait semblant d’être français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, comme toute son équipe. Ils n’ont même pas réussi à marquer un seul but, ils ont gagné sur un coup de chance… La seule chose que beaucoup d’entre nous reprochons à l’Albirroja, c’est de ne pas lui avoir donné une gifle à pleine main à la fin du match. Et pourtant, je ne suis pas fan de foot ».

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Tels étaient les propos extrêmement violents de la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla, suite à l’élimination du Paraguay face à l’Équipe de France en huitièmes de finale de cette Coupe du Monde 2026. Des propos qui ont logiquement choqué tout le monde, alors que José Luis Chilavert, légendaire gardien du pays sudaméricain, avait, lui aussi, eu un discours très limite sur les Bleus avant la rencontre.

Mbappé monte au créneau

Sur ces réseaux sociaux, Kylian Mbappé a tenu à répondre à cette tristement célèbre députée paraguayenne. « Madame Celeste Amarilla. Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition », a-t-il écrit sur son compte X officiel, tenant tout de même à rendre hommage à son rival de samedi soir, lui qui n’avait pourtant pas été épargné par les coups des Paraguayens.

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Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

« Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l’effort historique que vos joueurs ont réalisé durant cette coupe du monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays. Je ne laisserai jamais aux gens comme elle, la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde », a conclu l’international tricolore, auteur de 7 buts pendant ce Mondial 2026. Le message est passé.